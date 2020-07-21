الولايات المتحدة تحدد ثلاثة سيناريوهات لاحتمال استئنافها للتفجيرات النووية

حددت الخارجية الأمريكية، ثلاثة سيناريوهات محتملة لاستئناف التجارب النووية.

وقال مارشال بيلينجلي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، اليوم الثلاثاء: "سنقوم بهذه الاختبارات، فقط إذا كانت هناك مسألة تتعلق بسلامة وأمن أو تتعلق موثوقية الأسلحة النووية الأمريكية. أو إذا كانت هناك حاجة ملحة لتطوير تصميم جديد لرأس قتالي نووي. لست على علم هل يوجد في الوقت الراهن، أي من هذه العوامل الثلاثة".

خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مخصصة للنظر في ترشيح الرئيس دونالد ترامب لبيلينجلي، لشغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، كرر بيلينجلي، الزعم بأن روسيا والصين، تنفذان تجارب تترافق بتفجيرات نووية منخفضة الطاقة.

ومن المعروف، أن واشنطن بدأت توجه هذه الاتهامات إلى موسكو وبكين، لأول مرة في العام الماضي.

وأكد بيلينجسلي: "نحن (الولايات المتحدة)، لا نجري اختبارات الآن مصحوبة بإطلاق الطاقة".

المصدر: تاس