مظاهرة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي تطالب برحيله

قالت مراسلة RT في القدس، اليوم الثلاثاء، إن متظاهرين احتشدوا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبوا برحيله.

وفي الأيام القليلة الماضية تجمع بضعة آلاف من المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، بالتزامن مع تنظيم سلسلة حملات معارضة مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة له تطالبه بترك منصبه، في ظل القضايا التي يتهم فيها رئيس الوزراء بالفساد، ورفعوا لافتات كتب عليها "وزير الجريمة" و"تمت إقالته.. صبرنا نفد".

كما اتهم بعض المتظاهرين نتنياهو بالفشل في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، فيما أغلقت الشرطة عددا من الشوارع المتاخمة لمقر إقامة رئيس الوزراء.

وحاول بعض المتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء اجتياز الحواجز الأمنية المقامة في الموقع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن، علما أن السلطات اعتقلت العديد من المحتجين.

وشهد مستوى شعبية نتنياهو في الفترة الأخيرة انخفاضا ملموسا على خلفية التحقيقات معه في قضايا فساد يتهم في إطارها بالحصول على هدايا ثمينة من قبل بعض المليارديرات مقابل استخدامه صلاحياته لدفع بعض القرارات المفيدة إليهم، وتبادل "خدمات" دورية من وسائل إعلام مقابل عرضها رئيس الوزراء وأسرته في صورة أفضل.

المصدر: RT + وكالات