بومبيو: نريد بناء تحالف يتفهم التهديد الصيني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه يريد بناء تحالف يتفهم التهديد الصيني.

وأضاف الوزير الأمريكي معلقا على شركة "هواوي" الصينية: "نحن متوجهون لحماية الأمن القومي الأمريكي".

وصرح بومبيو بأن واشنطن لا تريد أن ينتهي الأمر بالبيانات الخاصة للأمريكيينفي أيدي الطرف الصيني.

وهنأ الوزير الأمريكي بريطانيا على قرارها "طرد" شركة الاتصالات الصينية هواوي من شبكة اتصالاتها، موضحا أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا جيدا.

وتابع قائلا إنهم يريدون من كل أمة أن تصد الحزب الشيوعي الصيني، واصفا القيادة الصينية بأنها تهديد.

وأفاد في تصريح للصحافيين إثر لقاءات جمعته بوزراء بريطانييين في لندن: "نريد أن نرى كل دولة تفهم الحرية والديمقراطية وتقدر ذلك وتعلم أنه من المهم لشعبها، ولسيادتها، أن تفهم هذا التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني له.. يجب العمل على حد سواء وبشكل جماعي".

وبخصوص العلاقات التجارية مع بكين، أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب سعى إلى صفقة تجارية عادلة مع الصين.

المصدر: رويترز