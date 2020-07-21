 
مباشر

مكتب روحاني يوضح سبب التغيير في مراسم استقبال الكاظمي

أخبار العالم

مكتب روحاني يوضح سبب التغيير في مراسم استقبال الكاظمي
فارس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/od1g

قال مساعد مدير مكتب الرئيس الإيراني لشؤون العلاقات والإعلام علي رضا معزي، إن التغيير بمراسم استقبال رئيس وزراء العراق، سببه التقید بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بتفشي كورونا.

إقرأ المزيد
روحاني: إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها
روحاني: إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها

وصرح معزي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، بأن التدابير الصحية الخاصة بتفشي فيروس كورونا حددت البروتوكولات الرسمية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية في جميع بلدان العالم. 

وأضاف أنه "بطبيعة الحال كان متوقعا حدوث مثل هذه التغييرات في مراسم استقبال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، لذلك أقيمت المراسم في صالة المؤتمرات كما أن مراسم الاستعراض وغيرها طالها التقييد أيضا".

 المصدر: فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا