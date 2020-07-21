"الشاباك": تفكيك خلية تعمل بالتعاون مع إيران و"حزب الله" والجيش السوري

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الثلاثاء، إنه أحبط "مخططا إرهابيا للجبهة الشعبية بالتعاون مع إيران وحزب الله والجيش السوري"، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي.

وأضاف "الشاباك" في بيان أنه تمكن خلال الأشهر الأخيرة من إلقاء القبض على 10 من عناصر المجموعة، التي "خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في أماكن مختلفة داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية".

ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، فإن التحقيقات أظهرت أن المجموعة التي ألقي القبض عليها، مرتبطة بتنظيم يدعى "الشباب القومي العربي" يقوم بتدريبات مشتركة مع "حزب الله" وجهات إيرانية والجيش السوري، ويُموَّل من بعض هذه الجهات.

وأوضح "الشاباك" أن "نشاط الخلية اكتشف بعد استجواب أحد أعضاء الخلية ويدعى يزن أبو صلاح 23 عاما، حيث اعترف أنه يخطط لشن عمليات خطيرة ومتنوعة واختطاف جنود في منطقة عين بونين بالضفة".

وتم اعتقال يزن في أبريل الماضي، حيث وردت معلومات لـ"الشاباك" "حول نيته تنفيذ عمليات في الضفة الغربية وكجزء من استعداداته للهجمات، اشترى أسلحة وجند نشطاء، ترأسوا فرقتين مختلفتين، واحدة في الضفة والأخرى في رام الله".

وظهر في سياق استجواب يزن أنه "كان من المتوقع أن يذهب إلى التدريب العسكري في لبنان، والذي يشمل إطلاق النار وإنتاج الأسلحة وتشغيل الطائرات المسيرة".

وإثر نتائج استجواب يزن، "اعتقل محمد أبو صلاح ، 29 عاما، ابن عم يزن، من قرية بير زيت، وأثناء استجوابه اتضح أن الخلية تجري تدريبا مشتركا مع عناصر في إيران، وكذلك مع حزب الله والجيش السوري، وهي تشكل أيضا هيئات تمويل لأنشطة التنظيم".

ووفق صحيفة "معاريف"، فقد قال "الشاباك" إن الخلية كانت تعمل تحت ستار منظمة مدنية وتتلقى دعما من "حزب الله" وإيران لتمويل وتدريب عناصرها.

المصدر: مكان