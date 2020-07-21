 
مباشر

انفجار قرب محطة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف

أخبار العالم

انفجار قرب محطة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/od00

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بالقرب من إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت شرطة كييف في بيان لها إنها تلقت معلومات اليوم الثلاثاء عن زرع متفجرات في ساحة قرب محطة مترو "ميتسكايا" في المدينة، وتم على الفور إرسال فرق مختصة إلى الموقع.

وأضاف البيان أنه لدى تفتيش المنطقة تم العثور على صندوق مشبوه يقع قرب محل تجاري، وتقرر تفجيره.

وأخذ أفراد الشرطة بقايا الصندوق لفحصه، فيما تستمر عملية التفتيش في المنطقة المحيطة.

إقرأ المزيد
محتجز الرهائن في أوكرانيا يطرح مطالب غريبة
محتجز الرهائن في أوكرانيا يطرح مطالب غريبة

ووقع هذا الحادث بعد ساعات من قيام رجل مسلح باحتجاز رهائن في حافلة بمدينة لوتسك غربي أوكرانيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا