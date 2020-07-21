انفجار قرب محطة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار بالقرب من إحدى محطات مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت شرطة كييف في بيان لها إنها تلقت معلومات اليوم الثلاثاء عن زرع متفجرات في ساحة قرب محطة مترو "ميتسكايا" في المدينة، وتم على الفور إرسال فرق مختصة إلى الموقع.

وأضاف البيان أنه لدى تفتيش المنطقة تم العثور على صندوق مشبوه يقع قرب محل تجاري، وتقرر تفجيره.

وأخذ أفراد الشرطة بقايا الصندوق لفحصه، فيما تستمر عملية التفتيش في المنطقة المحيطة.

У станции метро "Минская" в Киеве прогремел взрыв, ранее там заметили подозрительный чемодан. pic.twitter.com/4Y3PyDQiwf — Война миров (@waroftheworlds0) July 21, 2020

إقرأ المزيد

ووقع هذا الحادث بعد ساعات من قيام رجل مسلح باحتجاز رهائن في حافلة بمدينة لوتسك غربي أوكرانيا.

المصدر: وكالات