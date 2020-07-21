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البحرية الهندية تجري تدريبات مع حاملة طائرات أمريكية في ظل توتر مع الصين

أخبار العالم

البحرية الهندية تجري تدريبات مع حاملة طائرات أمريكية في ظل توتر مع الصين
Reuters
البحرية الهندية، صورة تعبيرية
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أجرت سفن تابعة للبحرية الهندية تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي، في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة والصين الاتهامات بإثارة التوتر في المنطقة.

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وتم نشر حاملتي الطائرات الأمريكيتين "نيميتز" و"رونالد ريغان" في بحر الصين الجنوبي للمرة الثانية خلال أسبوعين. 

وقال الأميرال جيم كيرك قائد المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات "نيميتز" في بيان إن التدريبات المشتركة التي أجريت يوم الاثنين ساعدت في تحسين التوافق بين القوتين البحريتين، فيما قال مصدر هندي إن التدريبات جرت بالقرب من جزر أندامان ونيكوبار الهندية القريبة من مضيق ملقا أحد أكثر طرق نقل البضائع والوقود زحاما في العالم، حيث توجد قاعدة عسكرية هندية في الجزر.

وتستضيف الهند في وقت لاحق هذا العام تدريبات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان في مضيق البنغال، وهناك اقتراح بدعوة أستراليا للمشاركة، بينما عارضت الصين في السابق مثل تلك التدريبات المتعددة الأطراف في المنطقة.

وتوترت علاقات الهند مع الصين في الآونة الأخيرة بعد اشتباكات دامية في الأراضي المتنازع عليها على الحدود بينهما في الشهر الماضي، مما أثار مطالبات بتعزيز علاقات الهند الأمنية مع الولايات المتحدة وحلفائها ومن بينهم اليابان لتحقيق التوازن في الأمن الإقليمي.

المصدر: رويترز

 

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