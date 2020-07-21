زاخاروفا تعلق على تقرير بريطاني عن "تدخل روسي"

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تقرير برلماني بريطاني عن تدخل روسي مزعوم في السياسة الداخلية البريطانية، بالقول: "هذه روسفوبيا ممزوجة بالتضليل والتزوير".

وأضافت زاخاروفا، أن نشر هذا التقرير، لم يحدث ضجة كبيرة، كما توقعوا.

في وقت سابق، زعمت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، بأن روسيا حاولت التأثير على استفتاء 2014 بشأن الاستقلال الاسكتلندي.

وذكر تقرير اللجنة الذي نشر اليوم الثلاثاء، ونقل معلوماته "عن بعض التعليقات من مصادر مفتوحة ذات مصداقية"، أن روسيا نظمت حملة للتأثير على استفتاء الاستقلال الاسكتلندي 2014".

المصدر: نوفوستي