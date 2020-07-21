نواب بريطانيون يزعمون بأن روسيا حاولت التأثير على نتيجة الاستفتاء الاسكتلندي

زعمت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، بأن روسيا حاولت التأثير على استفتاء 2014 بشأن الاستقلال الاسكتلندي.

وذكر تقرير اللجنة الذي نشر اليوم الثلاثاء، ونقل معلوماته "عن بعض التعليقات من مصادر مفتوحة ذات مصداقية"، أن روسيا نظمت حملة للتأثير على استفتاء الاستقلال الاسكتلندي 2014".

ووصف التقرير، المؤلف من 55 صفحة، هذه التدابير المزعومة من قبل روسيا "التدخل الأول في الانتخابات الديمقراطية الغربية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي".

وترد موسكو، دائما على مثل هذه التهم المزعومة، بأنها لم ولا تتدخل في العمليات السياسية في البلدان الأخرى.

المصدر: تاس