إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومية بكورونا منذ انتشار الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء، تسجيل 229 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور أولى حالات الإصابة في البلاد.

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وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن هناك 3589 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" إلى 242351.

من جهة أخرى أفادت وزارة الصحة في إيران بأنها أجرت حتى الآن 2201958 فحص تشخيص كورونا في عموم البلاد.

وأفادت السلطات الصحية بأن هناك عدة أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي:

مازندران، فارس، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، خراسان رضوي، البرز، خوزستان، لرستان، غلستان، كرمان، زنجان، وإيلام.

كما هناك 13 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، أصفهان، بوشهر، هرمزغان، قزوين، مركزي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، همدان، سیستان و بلوشیستان، سمنان، أردبيل، كهكيلوية وبويرأحمد.

المصدر: RT