المسلح الذي اختطف حافلة بركابها في أوكرانيا يهدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، أن المسلح، الذي قام باختطاف حافلة بمدينة لوتسك بغرب البلاد، هدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.

وقالت النيابة العامة في بيان على "تليغرام": "لقد قال الرجل إن الحافلة ملغومة، وإن بحوزته سلاح آلي وعدد من المتفجرات​​​. بالإضافة إلى ذلك، فقد قال إن هناك قنبلة مزروعة في مكان آخر ويمكن تفجيرها عن بعد".

في الوقت نفسة، أكد مكتب النيابة العامة أن عدة أعيرة نارية قد أطلقت من الحافلة، مما أدى إلى تضرر نافذتين، وأنه لا توجد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.

المصدر: سبوتنيك