وصول نحو 80 مهاجرا تونسيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

قالت مصادر أمنية إيطالية، إن حوالي 80 مهاجرا تونسيا، وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر في الشرطة، أن المهاجرين الثمانية الأوائل الذين رسوا على سواحل الجزيرة، وصلوا خلال زيارة وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، للامبيدوزا، أمس الاثنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن 70 مهاجرا آخرين وصلوا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وذلك بعد أن تم إنقاذهم من قبل دوريات قوات الشرطة وخفر السواحل.

المصدر: آكي