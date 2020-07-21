مقتل 8 جنود أفغان وإصابة 9 في هجوم انتحاري لـ"طالبان"

لقي 8 جنود أفغان مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف قافلة لقوات الجيش وسط البلاد، حسبما أفادت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها إن السيارة الملغومة استهدفت قوات الجيش في الحادث الذي وقع أمس الاثنين في منطقة سيد آباد في إقليم وردك، مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة تسعة آخرين.

وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها، وقالت إن عشرات من أفراد القوات الخاصة قتلوا في أحدث هجوم على القوات الحكومية التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح في المعارك الأخيرة.

ووضع اتفاق وقعته الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة في فبراير خططا لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

غير أن المفاوضات بين الحكومة و"طالبان" من أجل تسوية سلمية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما تأخرت بسبب مطالب بالإفراج عن حوالي 600 سجين من "طالبان" تقول كابل إنهم ضالعون في هجمات كبيرة.

وفي إطار اتفاق الدوحة أفرجت الحكومة عن أكثر من 4000 من سجناء "طالبان"، بينما أطلقت الحركة سراح مئات من القوات الحكومية.

المصدر: "رويترز"