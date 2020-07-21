كاني ويست يتهم كيم كارداشيان بمحاولة زجه في مستشفى للأمراض العقلية

كتب مغني الراب كاني ويست، المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الليلة الماضية، سلسلة من التغريدات التي اتهم فيها زوجته كيم كارداشيان بمحاولة زجه في مستشفى للأمراض العقلية.

وأشار ويست، إلى أن فيلم "أخرج" ( Get Out )، تم تصويره عنه، وأعلن عن إصدار ألبوم غنائي جديد.

ونقلت مجلة Billboard، عنه القول: "حاولت كيم أن تطير إلى وايومنغ مع الطبيب، لكي يقوما بزجي في المصحة".

DONDA coming this Friday pic.twitter.com/HGibF3PHYf — ye (@kanyewest) July 21, 2020

وأضاف مغني الراب: "يعلم الجميع أن فيلم Get Out عني". وشدد على أن عائلة ويست، "يجب أن تعيش بجواره".

لاحقا، تم حذف معظم التغريدات، لكن إعلان الألبوم بقي على حساب الفنان على "تويتر". الإصدار الجديد يسمى DONDA ويتكون من 12 أغنية. وأعلن ويست أن الألبوم سيصدر يوم الجمعة.

المصدر: لينتا رو