مسؤول إيطالي: لاتسيو بحاجة إلى سياح يدفعون لا مهاجرين ينشرون كورونا

انتقد المستشار الإقليمي لمنطقة لاتسيو الإيطالية فتح الأبواب لعشرات المهاجرين غير الشرعيين المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي تحتاجه فيه المنطقة للسياح يدفعون.

وقال المستشار الإقليمي، باسكوال تشياتشياريلي، إن مستشار منطقة لاتسيو للصحة، أليسيو داماتو، يضرب قبضتيه على الطاولة ضد مواطني لاتسيو ليجعل الجميع يرتدون القناع، ثم يفتح الأبواب لعشرات من المهاجرين غير الشرعيين المصابين.

ووفقا لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية، قال تشياتشياريلي، إن لاتسيو بحاجة إلى سياح يدفعون وليس إلى مهاجرين غير شرعيين يخلقون الاضطرابات وينشرون الفيروس.

المصدر: نوفا