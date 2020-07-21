المكسيك.. 301 وفاة و5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الاثنين، عن تسجيل 301 وفاة و5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 39485 والإصابات إلى 349396.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع في الإصابات، مقارنة مع يوم الجمعة حيث سجلت المكسيك 736 وفاة و7252 إصابة جديدة.

وكانت سلطات البلاد قد أكدت سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.

ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات. وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.

وكان هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، قد صرح بأن الفيروس "يتباطأ"، لكن عدة مسؤولين سابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب طريقة معالجتها الجائحة.

المصدر: RT + وكالات