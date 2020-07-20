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ترامب يدافع عن وضع الكمامة ويعتبره عملا "وطنيا" (صورة + فيديو)

أخبار العالم

ترامب يدافع عن وضع الكمامة ويعتبره عملا
RT
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع الكمامة تحسبا لفيروس كورونا المستجد، معتبرا ذلك عملا "وطنيا" بعدما تبنى لوقت طويل موقفا مغايرا من هذه المسألة الحساسة.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، قال فيها: "كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني حين تستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي.. ولا أحد أكثر وطنية مني".

وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بصورة له وهو يضع كمامة.

وارتدى دونالد ترامب لأول مرة قناعا واقيا، وذلك خلال زيارته لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن يوم 11 يوليو.

وكان رئيس الولايات المتحدة يرفض ارتداء القناع، حيث كان يظهر بدونها في كل تنقلاته.

المصدر: RT

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