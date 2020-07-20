كوريا الجنوبية.. اعتقال مواطن بتهمة الكذب على السلطات عن كورونا

اعتقلت الشرطة في كوريا الجنوبية مواطنا مصابا بكورونا بتهمة الكذب على السلطات الصحية بشأن عمله وتحركاته، مما أدى إلى تفشي الفيروس.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن المواطن الذي كان يعمل في معهد تعليمي خاص بمدينة إنتشون غربي العاصمة سيئول، أصيب بفيروس كورونا بعد زيارة النوادي الليلية في حي إيتوان بسيئول في أوائل مايو.

ويشتبه في المواطن بأنه كذب على السلطات الصحية بشأن وظيفته ومسار تحركاته مما أدى في النهاية إلى انتشار كورونا في إنتشون.

واعتقلته الشرطة بتهمة انتهاك قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، قائلة إنه يجب توجيه الاتهام إليه.

وقال الرجل للسلطات الصحية إنه عاطل عن العمل ولم يبلغ أنه قام بالتدريس في المعهد التعليمي.

وطلبت السلطات الصحية المحلية التي كانت تشكك في قوله، من الشرطة توفير سجلات هاتفه المحمول، مما أخر عملية البحث التي كان من الممكن أن تمنع المزيد من الإصابات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة للطلاب في المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي) في إنتشون بسبب نقل هذا الرجل للعدوى.

وتماثل الرجل للشفاء التام من الفيروس بعد شهر واحد من إصابته، ولكنه بقي في المستشفى بسبب مرضه الآخر.

يذكر أن كوريا الجنوبية أكثر من 13700 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ الإبلاغ عن أول حالة لها في يوم 20 يناير الماضي.

المصدر: يونهاب