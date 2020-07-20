السفير الإيراني بموسكو: طهران تهتم بالأسلحة الروسية الحديثة

أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، اهتمام طهران بشراء الأسلحة الروسية الحديثة.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "طبعا، هذا صحيح".

وأضاف السفير: "سنجري مشاورات مع روسيا بشأن ما هو ضروري بالنسبة لتعزيز قدراتنا الدفاعية".

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وتابع قائلا، إن "الحكومة الروسية والشعب الروسي كانا ولا يزالان إلى جانبنا في الأوقات الصعبة. وروسيا من الشركاء الأولويين لنا".

وأشار السفير إلى أن "لدى روسيا قدرات كبيرة في هذا المجال. ونحن نأمل بأن علاقاتنا في المجال ستتعزز مستقبلا".

يذكر أن سريان الحظر على توريد الأسلحة لإيران من المتوقع أن ينتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لكن الولايات المتحدة تسعى لمنع إيران من شراء أسلحة جديدة، وتدعو لتمديد الحظر، بينما أكدت روسيا ضرورة رفع الحظر وفقا للاتفاق.

المصدر: نوفوستي