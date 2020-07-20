بيلوسي تتحدث عن إخراج ترامب من البيت الأبيض

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه سيتم إخراج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض في حال خسر في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن موقفه من نتائج الانتخابات.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي"، اليوم الاثنين، إن "هناك عملية، ولا علاقة لها بما إذا لم يرغب شخص معين يشغل المنصب في البيت الأبيض في المغادرة، فيجب إخراجه من هناك لأن الرئاسة هي الرئاسة".

وتابعت: "بغض النظر عما إذا يعرف ذلك أم لا، فإنه سيغادر. وعدم رغبته بالمغادرة لا تعني أنه لن تكون لدينا مراسم تنصيب لرئيس منتخب شرعيا للولايات المتحدة".

وجاء ذلك تعليقا على تصريح صحفي لدونالد ترامب، لم يستبعد فيه عدم قبوله بنتائج الانتخابات.

وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس نيوز" أمس الأحد، ردا على سؤال بشأن قبوله نتائج الانتخابات: "يجب أن أنظر في ذلك، وأنا لا أعتزم أن أقول "نعم" ببساطة. كما أنني لا أعتزم أن أقول "لا".

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق نظام التصويت عبر البريد، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات، التي من المقرر أن تجري في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل.

المصدر: رويترز