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البيت الأبيض: ترامب بحث مع الرئيس الفرنسي سبل خفض التصعيد في ليبيا

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البيت الأبيض: ترامب بحث مع الرئيس الفرنسي سبل خفض التصعيد في ليبيا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل خفض التصعيد في ليبيا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيسين ترامب وماكرون ناقشا القضايا الثنائية والعالمية المهمة، بما في ذلك سبل تخفيف حدة التوتر في ليبيا.

وقال البيان إن الصراع في ليبيا بين حكومة الوفاق في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، "قد تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة".

المصدر: وكالات

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