فتح قناة مالية لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية إلى إيران

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، كريم همتي، عن فتح قناة مالية لنقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى إيران.

وقال همتي في تصريح لوكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، "بعد أشهر من المباحثات التي أجرتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني مع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول ضرورة فتح قناة مالية آمنة للاستفادة من التمويلات والتبرعات، بعثت وزارة الخزانة الأمريكية قبل عدة أيام برسالة أعلنت فيها عن عدم معارضتها لتحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، شريطة ألا تكون من قبل أطراف أمريكية".

وأشار إلى تحويل بعض المساعدات إلى الهلال الأحمر الإيراني خلال الأيام الأخيرة الماضية، والتي تعذر نقلها إلى البلاد منذ عدة سنوات.

وأعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني عن شكره وتقديره لزملائه في الجمعية وكذلك للتعاطف والدعم الذي قدمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المصدر: وكالة "إرنا"