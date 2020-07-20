اعتقال شاب هدد بقتل نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أحد الإسرائيليين بعد إرساله رسائل لعدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتضمن تهديدات لهم بالقتل.

وبحسب ما ذكر موقع "ريشت كان" الإسرائيلي، فإنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي هدد بإيذاء رئيس الوزراء نتنياهو، وعدد من الوزراء وأعضاء في الكنيست، وتم تقديم لائحة اتهام ضده.

وقدم قسم الادعاء في الشرطة، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في ريشون ليتسيون، ضد أحد سكان بيتاح تكفا بتهمة توجيه تهديد للمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندبليت. وتقول الشرطة، إن الشاب هدد بالمساس برئيس الوزراء ووزراء وأعضاء كنيست.

وفي وقت سابق اليوم، حذر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، من ازدياد وتيرة التهديدات التي يتلقاها نتنياهو وعائلته، داعيا لتكثيف الحماية حوله، وأشار الوزير إلى أن نتنياهو قد يلقى مصير رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، الذي اغتيل عام 1995.

في نفس الوقت، قدم محامي نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، بلاغا قبل أيام، بتلقيه هو الآخر تهديدات بالقتل، وللمطالبة بتوفير حماية له.

وتزداد حالة الاستقطاب في إسرائيل، مع تصاعد الخلافات مع نتنياهو، سواء داخل أقطاب حكومة الوحدة الهشة من جهة، أو حتى الغضب الشعبي منه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في إسرائيل، وفشل الخطط الحكومية في تخفيض أعداد المصابين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية