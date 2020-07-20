إسرائيل تفاوض "أسترا زينيكا" للحصول على لقاحها المحتمل ضد كورونا

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن إسرائيل تجري مفاوضات متقدمة مع شركة "أسترا زينيكا" من أجل صفقة مستقبلية لشراء لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها، رفضت وزارة الصحة الإسرائيلية التعليق على هذا التقرير، حيث قال المتحدث باسمها، اليوم الاثنين، إن الوزارة "لا تفصح عن الاتصالات التي تجري حاليا بخصوص هذه القضية الحساسة".

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ويأتي ذلك على خلفية ظهور معلومات، تشير إلى أن اللقاح التجريبي الذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" لصناعة الأدوية بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية للوقاية من فيروس كورونا كان آمنا وطور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ما يبقي على الآمال قائمة بأنه قد يكون متاحا للاستخدام بحلول نهاية العام.

وكانت إسرائيل قد وقعت اتفاقا مع شركة "موديرنا" للحصول على اللقاح المرتقب الذي تطوره.

المصدر: رويترز