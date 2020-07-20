 
مباشر

محتج يشعل النار في نفسه أمام البرلمان السويسري

أخبار العالم

محتج يشعل النار في نفسه أمام البرلمان السويسري
Reuters
مقر البرلمان السويسري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/octx

أضرم شخص النار في نفسه أمام مبنى البرلمان السويسري في برن، اليوم الاثنين، بعد مظاهرة مناهضة لسياسة اللجوء في البلاد.

وأكدت الشرطة وقوع حادث في بوندسبلاتز حيث أصيب رجل بحروق ونقل إلى المستشفى

وقال متحدث باسم الشرطة "يبدو أن هذا الرجل تسبب في الإصابة بنفسه لكن هذا شيء سننظر فيه".

وأضاف أن إصابات الرجل الذي لم تحدد هويته لا تشكل خطرا على حياته.

وتم استدعاء المسعفين وخدمات الإطفاء والشرطة إلى المنطقة بعد الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.

وفي سويسرا، حيث يشكل الرعايا الأجانب وحاملو الجنسية 38 في المئة من 8.6 مليون نسمة، أصبحت الهجرة واللجوء مواضيع مثيرة للجدل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا