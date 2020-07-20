استخراج بيانات مسجل صوت قمرة القيادة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة

قال مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني، اليوم الاثنين، إن المحققين استخرجوا بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالخطأ في يناير.

وقال المكتب على "تويتر" إنه استخلص بنجاح بيانات مسجل الصوت بقمرة القيادة للطائرة المنكوبة بما في ذلك الحادث ذاته.

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ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى عن محتوى التسجيل الصوتي الذي يضم التواصل الشفهي بين الطيارين وغيره من الأصوات داخل القمرة.

وذكر متحدث باسم المكتب أن الكشف عن أي معلومات أخرى يخص السلطات الإيرانية التي تقود التحقيق.

ويجري استخلاص البيانات المتوقع أن يستغرق معظم الأسبوع الجاري بحضور محقق إيراني، ويراقب العملية محققون في الحوادث الجوية من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا، فضلا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية و"بوينغ" وشركة "سافران" المصنعة للمحركات.

ووافقت إيران في يونيو على إرسال الصندوقين الأسودين إلى المكتب الفرنسي من أجل التحليل، مما أنهى أزمة طال أمدها مع كندا وأوكرانيا وفرنسا بشأن الوصول للبيانات.

وقال تقرير مبدئي لمنظمة الطيران المدني الإيرانية الأسبوع الماضي إن خطأ في نظام الرادار وغياب الاتصال بين مشغل وسائل الدفاع الجوي وقادته تسببا في المأساة.

المصدر: رويترز