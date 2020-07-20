الحرس الثوري الإيراني يزود مروحياته بصواريخ وقذائف جديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن تسليح مروحيات "كوبرا" التابعة لطيران الحرس بصواريخ موجهة بالليزر ومروحيات "Mi-171"، بقذائف "S-24" .

وذكرت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، أنه "تم خلال الزيارة التفقدية التي قام بها القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي إلى قاعدة (فتح) التابعة لطيران الحرس، إزاحة الستار عن عدد من المنجزات المتحققة في هذا المجال".

الحرس الثوري: حققنا تقدما مطلوبا في سلاح المروحيات https://t.co/x5mzS391AIpic.twitter.com/5lcuxKEqH0 — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) July 20, 2020

وأضافت الوكالة، "من بين تلك المنجزات، منظومة صاروخية جديدة بالتوجيه الليزري لمروحيات (كوبرا)، والتي تطلق وتوجه من قبل شاشات عرض رقمية داخل المقصورة".

وتابعت: "منجز آخر أزيح الستار عنه في هذه المراسم، وهو تسليح مروحيات Mi-171 لطيران الحرس الثوري بقذائف S-24، حيث كانت هذه القذائف تنصب فقط على المقاتلات".

المصدر: "أنباء فارس"