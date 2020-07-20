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واشنطن تضيف 11 شركة صينية إلى "القائمة السوداء" بسبب معاملة بكين للإيغور

أخبار العالم

واشنطن تضيف 11 شركة صينية إلى
Reuters
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قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها ستضيف 11 شركة صينية إلى "القائمة الاقتصادية السوداء" في الولايات المتحدة.

وأفادت الوزارة بأنها ستضيف الشركة الصينية لتورطها فيما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان بخصوص معاملة بكين للإيغور في شينغيانغ في غرب الصين.

وأوضحت أن الشركات المدرجة على القائمة السوداء متورطة بتشغيل الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة قسريا.

وبينت وزارة التجارة أن من بينها العديد من شركات المنسوجات، وشركتين قالت إنهما تجريان تحليلات جينية تستخدم لزيادة قمع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.

المصدر: رويترز

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