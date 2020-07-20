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للمرة الثالثة خلال اليوم.. تأجيل موعد بداية محادثات قمة الاتحاد الأوروبي

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للمرة الثالثة خلال اليوم.. تأجيل موعد بداية محادثات قمة الاتحاد الأوروبي
Reuters John Thys/Pool via REUTERS
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
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تأجل استئناف المحادثات بين الزعماء الأوروبيين حول حزمة للتعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا للمرة الثالثة اليوم لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات ثنائية للتقريب بين المواقف.

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وكان من المقرر أصلا أن تستأنف قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في يومها الرابع، المحادثات الساعة 1200 بتوقيت غرينيتش، لكنها تأجلت إلى الساعة 1400، ثم إلى الساعة 1500، والآن إلى الساعة 1600.

ويهدف الوقت الإضافي لمساعدة رئيس القمة شارل ميشيل على إيجاد حلول وسط لقضايا شائكة بشأن حجم الأموال التي يريد الاتحاد الأوروبي توزيعها في منح وحجم الأموال في قروض لمساعدة الاقتصادات على التعافي بعد الجائحة، وما هي الشروط التي ستلحق بصرف الأموال وحجم مساهمة كل دولة.

المصدر: "رويترز"

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