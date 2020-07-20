وزير خارجية كندا: لا نرى مصداقية كبيرة في التقرير الرسمي الإيراني عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

قال وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الاثنين، إنه لا يرى مصداقية كبيرة في التقرير الرسمي الإيراني عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأفاد وزير الخارجية الكندي بأن المجتمع الدولي لا يزال لديه الكثير من الأسئلة بشأن إسقاط الطائرة.

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وتابع فرانسوا فيليب شامبين قائلا: "ننتظر ونطالب إيران بإجابات".

وأكد الوزير أن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطت في يناير في طهران، مما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، وصلا إلى باريس.

وكانت إيران قد ذكرت السبت أنها أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها بطريق الخطأ، إلى فرنسا لتحليلهما.

يذكر أن إيرانيين كانوا بين ضحايا الكارثة يحملون جنسية مزدوجة، بينهم 63 شخصا يحملون الجنسية الكندية، إلا أن طهران قالت إنها لا تعترف بالجنسية المزدوجة وتعتبر المواطنين مزدوجي الجنسية الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين.

ومنذ يناير طالبت كندا طهران بتسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لإحدى الدول المتمتعة بالتقنيات اللازمة لفك تشفيرهما.

المصدر: رويترز