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الهند.. حرق زوجين مسنين للاشتباه بممارستهما السحر والشعوذة

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الهند.. حرق زوجين مسنين للاشتباه بممارستهما السحر والشعوذة
Reuters
الهند
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أقدمت مجموعة من الأشخاص على حرق منزل زوجين مسنين أثناء نومهما في منزلهما بقرية نيمابالي بمقاطعة أوديشا الهندية، للاشتباه بممارستهما أعمال سحر وشعوذة، مما أسفر عن وفاتهما.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم الاثنين، أن سكان القرية اشتبهوا في ممارسة الزوجين شيلة وباسانتي بالوموش، للسحر، بعد وفاة 6 أشخاص من نيمابالي، لأسباب مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أقدموا على حرقهما حتى الموت، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وقال تيبو بوليولي، شقيق الزوج، إن شقيقه وزوجته ليسا على علاقة جيدة مع سكان القرية، بسبب خلافات قديمة، حيث اعتاد القرويون على اتهامهما زورا بممارسة السحر.

بدوره، أوضح شاران مينا مفتش الشرطة في منطقة جاجبور، أنه يتم التحقيق في ظروف وفاة الزوجين، حيث أرسلت جثتيهما لفحص ما بعد الوفاة.

المصدر: صحيفة "هندوستان تايمز"

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