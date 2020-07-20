كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستطلق غدا الثلاثاء أول قمر صناعي للاتصالات العسكرية إلى الفضاء من قاعدة "كاب كانافيرال" للقوات الجوية الأمريكية في فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

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وقالت شركة "سبيس إكس" (SpaceX) الأمريكية لتكنولوجيا استكشاف الفضاء اليوم، إنه من المقرر أن ينطلق القمر الصناعي "أناسيس - 2" (Anasis-II) من فلوريدا على صاروخ "فالكون 9 بلوك 5" (Falcon 9 Block 5) إلى الفضاء في الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء بتوقيت كوريا الجنوبية.

وتم بناء "أناسيس - 2" من قبل شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" بناء على منصة "يوروستار إي 3000"، ومن المقرر أن يسهم "أناسيس - 2" في تحسين قدرات الجيش الكوري الجنوبي في سرعة معالجة المعلومات ووظيفة الاستجابة للتداخل الراديوي ونطاق تغطية شبكات الاتصالات.

يونهاب

ويعتمد الجيش الكوري الجنوبي حاليا على الأقمار الصناعية الدولية والمملوكة للمدنيين للاتصالات.

وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي، "إن امتلاك أول قمر صناعي عسكري كوري جنوبي للاتصالات يرتبط بتأمين القوة الأساسية لنقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيئول، ومن المتوقع أن تتحسن قدرة الجيش الكوري الجنوبي على القيام بعمليات عسكرية منفردة".

المصدر: يونهاب