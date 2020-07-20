محكمة إسرائيلية تصادق على سجن أردني 19 عاما

صادقت محكمة إسرائيلية على إدانة الأردني طاهر خلف، بجريمة الشروع بالقتل وارتكاب عمل إرهابي بحق غواصين إسرائيليين في العام 2018 بالبحر الأحمر، وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة 19 عاما.

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وصدر القرار من المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع، اليوم الاثنين، حيث تمت إدانة خلف، بجريمة الشروع في القتل العمد وارتكاب عمل إرهابي والتسبب في أضرار خطيرة وإلحاق الأذى بغواصين على خلفية "قومية متطرفة" في نوفمبر 2018 في البحر الأحمر، وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة 19 عاما وألزمته بدفع تعويضات بقيمة 250 ألف شيكل للغواصين، بحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الأردني طاهر خلف استغل تأشيرة الدخول بهدف العمل كي يرتكب عملية عدائية "ليرتقي شهيدا" بحسب ما جاء في لائحة الاتهام، وفي الموعد المذكور قام بضرب الغواصين بمطرقة حديدية من أجل قتلهما.

وقالت المحكمة إن "الجرائم التي ارتكبها المدان هي قاسية للغاية، حيث أراد قتل غواصين في الميناء لكونهما مستوطنين إسرائيليين".

المصدر: مكان