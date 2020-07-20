دراسة: روسيا الـ7 عالميا بين الدول الأكثر نجاحا في مكافحة جائحة كورونا

أظهرت دراسة نشرتها جامعة الأبحاث الوطنية "المدرسة العليا للاقتصاد" أن روسيا من الدول الـ10 عالميا الأكثر نجاحا في مكافحة جائحة فيروس كورونا حيث احتلت المركز الـ7 في هذه القائمة.

وقالت الجامعة، في نص دراستها المنشورة اليوم الاثنين، إن خبراءها "حللوا كيفية تصدي دول مختلفة لجائحة فيروس كورونا حيث نظروا في 3 أبعاد وهي الطبي والاجتماعي والاقتصادي"، مضيفة: "احتلت روسيا في التصنيف الكلي المركز الـ7 من بين 48 دولة، بينما كانت الزعامة من نصيب أستراليا".

وأوضحت الجامعة أن الدراسة أجراها خبراء في معهد إدارة الدولة والبلديات ومديرية العمل التحليلي التابع لها، مبينة أنهم حللوا مجالات مختلفة مثل قطاع الرعاية الصحية (عدد الأسرة، عدد الموظفين الطبيين، عدد الفحوص الخاصة برصد المصابين، حصيلة ونسبة الوفيات بين المرضى)، والانعكاسات الاجتماعية مثل تغير مستوى البطالة ودعم سوق العمل والتغيرات في بعض السلع الاستهلاكية خاصة الأدوية ووسائل الحماية الصحية، إضافة إلى تكييف نظام التعليم مع متطلبات مكافحة الجائحة والبنية التحتية الإلكترونية.

واحتلت أستراليا في القائمة الكلية المركز الأول بـ78 نقطة، لتأتي بعدها بولندا في المرتبة الثانية بـ75 نقطة، بينما شاركت اليابان والتشيك المركز الثالث بـ74 نقطة، لتحتل ألمانيا الموقع الخامس بـ73 نقطة، والنمسا المرتبة السادسة بـ70 نقطة، وروسيا الموقع السابع بـ68 نقطة.

المصدر: وكالات