روسيا تأمل في تسوية عاجلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان

أعربت روسيا عن أملها في تحقيق تسوية عاجلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، لأن ذلك سيساعد على تخفيف التوتر بين أبناء هاتين الدولتين المقيمين في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين، قد لاحظ التوتر والمشاكل بين أبناء أذربيجان وأرمينيا المقيمين في موسكو: "كما تعلمون يعيش في موسكو وكذلك في روسيا بشكل عام، الكثير من الأذربيجانيين والأرمن، الذين يحملون الجنسية الروسية، وهناك كذلك عمال مهاجرون من هاتين الدولتين يقيمون في بلادنا. من الواضح، أن التصعيد على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، يؤثر على الوضع النفسي لهؤلاء المواطنين وكذلك على العلاقات فيما بينهم".

وشدد بيسكوف، على أن موسكو، دعت الجانبين إلى ضبط النفس، والعودة الفورية لوقف إطلاق النار، ووضع حد لأي مظاهر للعنف.

المصدر: نوفوستي