زيلينسكي يرحب بتسليم إيران الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا

رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بقرار إيران تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت في يناير الماضي في إيران، إلى فرنسا، قائلا إن المسؤولين عنها سيحاسبون.

وأضاف زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الخبراء الأوكرانيين سيشاركون في فك رموز الصندوقين الأسودين، إلى جانب خبراء من فرنسا والولايات المتحدة وكندا.

يأتي موقف الرئيس الأوكراني، فيما أعلن الحاكم العسكري في طهران غلام عباس تركي اليوم عن بدء عملية قراءة بيانات الصندوقين الأسودين في باريس، لافتا إلى أن قراءة البيانات بدأت بحضور ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وهيئة الطيران المدني الإيراني وممثل عن المحكمة العسكرية الإيرانية، مشيرا إلى توجيه دعوة إلى مندوبين عن الولايات المتحدة الدولة المصنعة للطائرة، وأوكرانيا مالكة الطائرة، إضافة إلى مندوبين عن دول كان ضحايا الكارثة يحملون جنسياتها مثل كندا والسويد وأفغانستان.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت السبت عن تسليمها إلى فرنسا الصندوقين الأسودين العائدين لطائرة الركاب الأوكرانية التي تم إسقاطها قرب طهران في يناير الماضي مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانو على متنها.

المصدر:رويترز+ RT