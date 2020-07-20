"النظام معطل نقطة".. إضراب عام للممرضات في إسرائيل

بدأ الممرضون والممرضات في إسرائيل صباح اليوم الاثنين إضرابا عاما بسبب ما وصفوه بالنقص في القوى العاملة الذي يجعل من المستحيل عليهم مواصلة عملهم.

يأتي ذلك بعد فشل محادثات مع وزارة المالية لمنع الإضراب، حيث لم يتوصل رؤساء النقابة والمديرة العامة لوزارة المالية، كيرين تيرنر إيال، إلى أي اتفاق خلال الاجتماعات التي جرت الأحد وفي ساعات الفجر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإضراب سيستمر ليوم واحد فقط أم أنه مفتوح.

وقالت وزارة الصحة الأحد إن هناك 813 ممرضة وممرضا في حجر صحي، في حين ذكر موقع "واينت" الإخباري أنه لم يتم إضافة عاملين حتى في الوقت الذي قامت فيه المستشفيات بافتتاح المزيد من الأقسام المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19.

وقالت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين في إسرائيل، إيلانا كوهين، الأحد: "لقد شرحنا الوضع للمديرة العامة لوزارة المالية. يجب أن يكون مفهوما أن النقص في الممرضات لم يبدأ مع جائحة كورونا. وزارة المالية هي من تتحمل المسؤولية وكان لديها الوقت لحل هذه المسألة. سنضرب غدا".

في الأسبوع الماضي كتبت كوهين لوزير المالية موشيه كاتس، رسالة قالت فيها إن "الممرضات في حالة انهيار"، موضحة أنه "لم يعد من الممكن (الاستمرار في العمل). إن النظام معطل، نقطة.. ما نحتاجه في الوقت الحالي هو قوى عاملة".

وفي ظل الإضراب، من المتوقع أن تقلص المستشفيات والعيادات في البلاد خدماتها، باستثناء الحالات الطارئة والاستجابة لفيروس كورنا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"