بحضور مسؤولين إيرانيين.. بدء تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة في باريس

أعلن الحاكم العسكري في طهران اليوم الاثنين عن بدء عملية قراءة بيانات الصندوقين الأسودين العائدين للطائرة الأوكرانية المنكوبة في باريس بعد وصولهما إلى العاصمة الفرنسية في وقت سابق.

وقال غلام عباس تركي، إن قراءة البيانات بدأت بحضور ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وهيئة الطيران المدني الإيراني وممثل عن المحكمة العسكرية الإيرانية، مشيرا إلى توجيه دعوة إلى مندوبين عن الولايات المتحدة الدولة المصنعة للطائرة، وأوكرانيا مالكة الطائرة، إضافة إلى مندوبين عن دول كان ضحايا الكارثة يحملون جنسياتها مثل كندا والسويد وأفغانستان.

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وأشار الحاكم العسكري إلى أنه لم تتم قراءة نموذج الصندوقين الأسودين لهذا النوع من الطائرات سابقا، مؤكدا أن المختبرات الفرنسية تتمتع بالإمكانات التقنية اللازمة لقراءة وتحليل المعلومات والبيانات في الصندوقين.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت السبت عن تسليمها إلى فرنسا الصندوقين الأسودين العائدين لطائرة الركاب الأوكرانية التي تم إسقاطها قرب طهران في يناير الماضي مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانو على متنها.

المصدر: RT