في أول فعالية انتخابية.. كاني ويست يدعو لمنح مليون دولار لكل عائلة لديها طفل ويهدد "أديداس"

أجرى مغني الراب كاني ويست، الذي تسجل كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس الأحد أول فعالية في حملته الانتخابية، في ولاية كارولينا الجنوبية.

وقالت قناة "فوكس نيوز"، إن ويست تطرق في كلمته إلى عدة مواضيع، من بينها- التجارة الدولية، وعمليات الإجهاض، وحقوق الترخيص.

وهدد ويست، بإلغاء العقود مع شركات مثل – Adidasوشركة GAP، إذا لم يتم ضمه إلى مجالس إدارتها.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مغني الراب قوله: "ما زلت لا أدخل مجلس أديداس. ولا أدخل مجلس GAP. هذا الوضع يجب أن يتغير اليوم وإلا سأغادر".

ووقع ويست، الذي يملك العلامة التجارية الشهيرة Yeezy، عقدا لمدة 10 سنوات مع GAP لإنتاج "ملابس أساسية بأسعار معقولة للرجال والنساء والأطفال"، وتم إطلاق علامة Yeezy التجارية في عام 2015 بالشراكة مع Adidas. وعلى هذا الأساس، صنفته مجلة فوربس في أبريل، من أصحاب المليارات، إذ تقدر ثروته بـ 1.3 مليار دولار.

كما أعرب المرشح الرئاسي، عن رأيه بأنه لا ينبغي حظر الإجهاض في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، اقترح ويست استخدام الحوافز المادية لتشجيع النساء اللواتي يربين الأطفال. وقال "كل شخص لديه طفل يحصل على مليون دولار".

ووفقا للقناة التلفزيونية، تجمع عدة مئات من الأشخاص في هذه الفعالية، وتحدث مغني الراب بدون ميكروفون.

المصدر: تاس