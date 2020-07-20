الشرطة الفرنسية تفرج عن لاجئ اشتبهت في تورطه في حريق كاتدرائية نانت

برأت الشرطة الفرنسية لاجئا روانديا يبلغ من العمر 39 عاما من كل الشبهات يوم الأحد وأفرجت عنه بعد استجوابه بشأن حريق شب في الكاتدرائية المشيدة في القرن الـ15 في مدينة نانت.

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وقال بيير سينيس، مدعي نانت، " ليس متورطا. التناقضات التي ظهرت (في القضية) تم إيضاحها".

وشب الحريق داخل الكاتدرائية يوم السبت وأدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية.

وأجرت السلطات تحقيقا في الاشتباه بتعمد إشعال النار في الكاتدرائية. وقال سينيس يوم السبت إن ثلاثة حرائق اندلعت في المكان ولم يكن هناك ما يشير إلى اقتحامه.

وكان الرجل الذي اعتقل يوم السبت يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة. وقال سينيس إن الرجل احتجز لتفسير تناقضات بخصوص مواعيد عمله. ولم يتم كشف النقاب عن هويته.

ووقع هذا الحريق بعد ما يزيد قليلا عن عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق دمر سقفها وبرجها الرئيسي.

المصدر: "رويترز"