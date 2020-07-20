الشرطة تلاحق منفذي هجوم على حشد في واشنطن

لقي شخص واحد مصرعه، وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين بجروح، في الهجوم الذي وقع مساء يوم 19 يوليو في واشنطن.

وقال بيتر نيوشام قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية، يوم الأحد، إن الشرطة تبحث عن ثلاثة رجال بسبب الهجوم، عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من الناس.

وأضاف نيوشام، أن امرأة كانت من بين البالغين التسعة الذين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاة أحدهم وإصابة اثنين بجروح خطيرة. وذكر أن إصابات الآخرين، لا تشكل خطرا على حياتهم.

وتابع قائد الشرطة، خلال إفادة صحفية نشرت على الانترنت: "أنا واثق أن هذا النوع من النشاط الوقح في وضح النهار في كتلة مزدحمة للغاية ، أمر مفزع لهذا المجتمع. إنه يعرض الجميع في هذا المجتمع للخطر".

المصدر: وكالات