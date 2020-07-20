سيدة أفغانية تقتل عنصرين من "طالبان" انتقاما لمقتل والديها

قتلت امرأة شابة اثنين من أفراد حركة "طالبان" بعد أن قتلت مجموعة من مقاتلي الحركة والديها في إقليم جور غرب أفغانستان، وفقا لما ذكره مسؤولان أمس الأحد.

وكانت مجموعة صغيرة من مقاتلي طالبان قد دخلت منزل أسرتها في منطقة تيوارا، وطالبوا والد المرأة بمغادرة المنزل ثم أطلقوا النار عليه وعلى والدتها، طبقا لما قاله عضوا المجلس المحلي، عبد البشير قادري ومحمد مهداوي.

وتابع عضوا المجلس أن المرأة استلت سلاحا من منزلها وأطلقت منه الرصاص على عناصر "طالبان"، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث.

وقال قادري إن أحد المسلحين الذي قتل هو مسؤول استخباراتي بالحركة. وتابع المسؤولان أنه بعد الحادث سعى سكان محليون لمساعدة المرأة وفر المسلحون من المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عضوي المجلس تأكيدهما أن المرأة وشقيقها المراهق تركا الآن منزلهما، وانتقلا إلى مكان أكثر أمنا.

المصدر: وكالات