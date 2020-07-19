الرئاسة التركية: رسوم الفسيفساء في "آيا صوفيا" ستغطى بستائر خلال الصلاة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأحد، إن صور الفسيفساء لشخصيات مسيحية في "آيا صوفيا" ستغطى بستائر خلال الصلوات مع الاستمرار لإعداد المبنى لتحويله إلى مسجد.

وقال قالن في مقابلة مع تلفزيون "إن تي في" إن بعض صور الفسيفساء الموضوعة في اتجاه القبلة ستغطى بستائر.

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وأضاف أن رسومات أخرى لا تشكل عائقا أمام المصلين لأنها بعيدة عن اتجاه القبلة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت ستظل مكشوفة طوال الوقت.

وكانت السلطات قالت قبل أيام إن صور الفسيفساء ستحجب إما بستائر أو بأضواء ليزر عند إقامة أول صلاة به الجمعة المقبل.

وأفادت بأن "آيا صوفيا" سيفتح أمام كل الزوار والسائحين في غير أوقات الصلاة وستكشف كل صور الفسيفساء.

وفي قرار أثار انتقادات دولية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من يوليو تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد عقب قرار محكمة قضى بعدم قانونية تحويل المبنى إلى متحف في عام 1934.

ويعود "آيا صوفيا" للقرن السادس الميلادي وله تاريخ ككنيسة ومسجد قبل أن يتحول إلى متحف.

المصدر: رويترز