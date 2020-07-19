ألمانيا.. رئيس حكومة بافاريا يكشف عن تزايد تهديدات القتل الموجهة إليه

كشف رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن تزايد تهديدات القتل الموجهة إليه.

وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في مقابلة صيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الأحد: "أنا شخصيا تلقيت تهديدات، منذ أزمة كورونا، أكثر من أي وقت مضى".

وأبدى ماركوس زودر تحفظه حيال التعليق على تهديدات القتل التي وردت لسياسيين في ولاية هيسن عن طريق سرقة بيانات من حواسب تابعة للشرطة، وحذر من توجيه اتهام عام إلى الشرطة، وقال إن "الشرطة تعمل على حمايتنا".

وأعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا عن اعتقاده بأنه لهذا السبب فإن الشرطة تستحق أن يتم إمدادها ليس بالمال وحسب بل بالثقة أيضا.

وفي الوقت نفسه، أكد زودر على ضرورة توضيح الأحداث الغامضة لدى شرطة ولاية هيسن، مشيرا إلى أن الشخص الذي يتلقى تهديدات يستحق الدعم الكامل من الدولة.

وشدد المسؤول الألماني على أن الدولة لا يجب أن تسمح بمثل هذه الحوادث تحت أي ظرف.

المصدر: د ب أ