أطباء روس إلى قرغيزستان للمساعدة في محاربة كوفيد-19

قال المكتب الصحفي بالخارجية القرغيزية، اليوم الأحد، إن مجموعة من الأطباء الروس ستصل إلى قرغيزستان، في الـ22 من يوليو الجاري للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19.

وأضاف: "تم تشكيل فريق طبي يضم 51 شخصا من جمهورية باشكورتوستان الروسية، وذلك للعمل في المؤسسات الطبية في قرغيزستان وتقديم المشورة".

وقبل ذلك أعلن مجلس وزراء قرغيزستان، أن روسيا ستقدم لهذه الجمهورية مساعدة إنسانية قريبا، عبر وزارة الطوارئ الروسية.

سيزود الجانب الروسي قرغيزستان بـ 31 جهاز تنفس اصطناعي، و70 شاشة مراقبة سريرية، وخمسة أجهزة أشعة محمولة، وستة أجهزة للموجات فوق الصوتية، ونصف مليون كمامة للعمليات الجراحية.

المصدر: سبوتنيك