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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد طائرة مسيرة تسللت من لبنان

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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد طائرة مسيرة تسللت من لبنان
Reuters NIR/PAS
جنود إسرائيليون
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد طائرة مسيرة، قال إنها "تسللت كما يبدو من لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة: "قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع طائرة مسيرة تسللت كما يبدو من داخل لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي".

وأضاف أن الطائرة المسيرة "تابعتها القوات وتعاملت معها من خلال وسائل مختلفة"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لمنع أي خرق للسيادة الإسرائيلية".

ولم يقدم أدرعي معلومات أكثر تفصيلا حول كيفية تعامل الجيش مع الطائرة.

المصدر: RT

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