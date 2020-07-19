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شاهد.. طائرة صغيرة تصطدم ببرج ساحة للطيران في ألمانيا

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شاهد.. طائرة صغيرة تصطدم ببرج ساحة للطيران في ألمانيا
Reuters
شاهد.. طائرة صغيرة تصطدم ببرج ساحة للطيران في ألمانيا
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اصطدمت طائرة صغيرة في مدينة مونشبرغ شرقي العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، ببرج ساحة الطيران.

وكان على متن الطائرة راكبان حالفهما الحظ حيث أمكن إنقاذهما ونقلهما جوا بمروحية إلى المستشفى.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الراكبين وقعت لهما إصابات طفيفة، ولا تزال الطائرة معلقة بالبرج.

ومن غير المعروف بعد كيف اصطدمت الطائرة بالبرج، ومن المنتظر التوصل إلى هذا من خلال تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن الساحة كانت مطارا عسكريا، وقد أصبحت منذ العام الحالي مهبطا خاصا ولم تعد مخصصة لهبوط حركة النقل الجوي إلا لبعض المستخدمين، وقد تم إنشاء البرج في عام 2013.

المصدر: د ب أ

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