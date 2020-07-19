متعهدا بمنع تغيير أسماء القواعد العسكرية.. ترامب يصف الحربين العالميتين بالـ"جميلتين"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحربين العالميتين اللتين أودتا بأرواح عشرات ملايين الناس بالقرن العشرين بأنهما كانتا "جميلتين"، مشددا على أن الولايات المتحدة حققت انتصارا فيهما.

وجاء هذا على لسان الرئيس الأمريكي في حوار مع قناة "فوكس نيوز" أعرب ترامب خلاله عن معارضته الشديدة لتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تمت تسميتها على شرف القيادات في قوات الجنوب (الاتحاد الكونفدرالي) إبان الحرب الأهلية.

وشدد ترامب على أن هذه المواقع، بما فيها قاعدتا فورت براغ في كاليفورنيا وفورت لي في فيرجينيا، تحمل هذه الأسماء منذ عقود طويلة، مضيفا أنه لا يهتم بموقف العسكريين بهذا الشأن لأن القرار النهائي يعود إليه.

وشدد الرئيس على أنه لا يعرف أحد اليوم من هو الجنرال براكستون براغ، أحد أبرز قيادات القوات الكونفدرالية إبان الحرب الأهلية، متسائلا بشأن ما إذا كان سيُقترح إطلاق اسم الناشط الحقوقي من ذوي البشرة السمراء والكاهن والمستشار في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أل شاربتون، على فورت براغ.

وتابع: "انتصرنا في الحربين العالميتين الجميلتين اللتين كانتا شرستين ومروعتين، وحققنا انتصارا فيهما من فورت براغ ومن كل هذه القواعد التي يسعون الآن إلى إسقاط أسمائها. لا، أنا ضد هذه المخططات وكذلك معظم الناس".

وأكد ترامب استعداده لاستخدام حق الفيتو الرئاسي ضد مشروع الميزانية الدفاعية للعام المالي القادم إذا تضمنت هذه الوثيقة بنودا تتعلق بتغيير أسماء تلك القواعد.

وسبق أن قدمت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن تعديلا خاصا بتغيير أسماء تلك القواعد إلى مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليون دولار التي وافقت عليها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.

وجاءت هذه المبادرة على خلفية موجة الاحتجاجات التي هزت الولايات المتحدة بعد مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس في 25 أبريل الماضي.

المصدر: فوكس نيوز