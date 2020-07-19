بتهمة تأجيج العنف.. رئيس بلدية بورتلاند يجدد طلبه برحيل القوات الفدرالية الأمريكية

جدد رئيس بلدية بورتلاند، تيد ويلر، اليوم الأحد، طلبه برحيل قوات الأمن الفدرالية من هذه المدينة شمال غرب الولايات المتحدة، مؤكدا أنها تؤجج أعمال العنف التي تهزها منذ حوالي شهرين.

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وقال تيد ويلر لـ"سي إن إن"، "لدينا عشرات وحتى مئات من عناصر الأمن الفدرالية المنتشرين في مدينتنا والذين يساهمون في تأجيج الوضع".

وأضاف رئيس البلدية الديمقراطي "وجودهم يتسبب بعنف أكبر وتخريب أكبر وهذا لا يساهم بتاتا في تهدئة الأوضاع.. ليسوا موضع ترحيب ونريد أن يرحلوا".

وصرح ويلر "يتم خطف أفراد في سيارات مستأجرة مدنية، لا يعرفون من يضعهم في هذه السيارات لان الشرطيين لا يظهرون شارتهم.. وفي رأيي هذا غير دستوري".

وأقر وزير الأمن الداخلي كين كوتشينيلي، الجمعة، بحصول هذه الاعتقالات موضحا أنها تنفذ في الشارع حماية للقوات الفدرالية ولاقتياد المتظاهرين الذين يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف "إلى مكان آمن لاستجوابهم".

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كما انتقد ناشطون حقوقيون ونواب أمريكيون بشدة هذه الاعتقالات، وأعلنت المدعية العامة، ألين روزنبلوم، أنها سترفع شكوى ضد "تكتيك الخوف" الذي تنتهجه القوات الفدرالية.

ونشر عناصر أمن فدراليون لوقف التظاهرات التي تنظم أمام محكمة المدينة احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة.

المصدر: أ ف ب