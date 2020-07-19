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لليوم الخامس على التوالي.. فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا يوميا

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لليوم الخامس على التوالي.. فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا يوميا
Reuters LIZA FERIA
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سجلت ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة اليوم الأحد أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، متجاوزة بذلك عتبة الـ10 آلاف حالة جديدة لليوم الخامس على التوالي.

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وأعلنت السلطات المحلية أيضا عن رصد 89 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة خلال الأسبوعين الأخيرين بواقع أكثر من 500 حالة، أي بنسبة 78%، بالمقارنة مع الأسبوعين السابقتين لهما، حسب إحصاء لوكالة "رويترز".

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فلوريدا 5 آلاف، في حين شغلت الولاية مع تسجيلها 337,5 ألف إصابة، المركز الثالث بين الولايات الأمريكية الأكثر إصابة بالوباء بعد نيويورك وكاليفورنيا.

المصدر: "رويترز"

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