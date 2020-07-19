لليوم الخامس على التوالي.. فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا يوميا

سجلت ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة اليوم الأحد أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، متجاوزة بذلك عتبة الـ10 آلاف حالة جديدة لليوم الخامس على التوالي.

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وأعلنت السلطات المحلية أيضا عن رصد 89 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة خلال الأسبوعين الأخيرين بواقع أكثر من 500 حالة، أي بنسبة 78%، بالمقارنة مع الأسبوعين السابقتين لهما، حسب إحصاء لوكالة "رويترز".

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فلوريدا 5 آلاف، في حين شغلت الولاية مع تسجيلها 337,5 ألف إصابة، المركز الثالث بين الولايات الأمريكية الأكثر إصابة بالوباء بعد نيويورك وكاليفورنيا.

المصدر: "رويترز"